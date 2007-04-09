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Гремяков Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1946

Дата смерти

09.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1946

Отец: Гремяков Петр Александрович

Мать: Гремякова Варвара Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.2007
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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