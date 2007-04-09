Гремяков Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1946
Дата смерти09.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1946
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.2007
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область