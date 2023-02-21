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Цеханович Эмилия Матвеевна
Цеханович Эмилия Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.1944
Пол
Женский
Отец
Цеханович Матвей (Мордух) Борисович
1903 г.р.
Мать
Цеханович (Липчина) Ревекка Наумовна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1944
Отец:
Цеханович Матвей Борисович
Мать:
Цеханович Ревекка Наумовна
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