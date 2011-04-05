Гурьянова Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2011

Отец: Гурьянов Сергей Владимирович

Мать: Гурьянова Ирина Евгеньевна

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