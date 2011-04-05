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Гурьянова Анастасия Сергеевна
Гурьянова Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.2011
Пол
Женский
Отец
Гурьянов Сергей Владимирович
1978 г.р.
Мать
Гурьянова (Куликова) Ирина Евгеньевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2011
Отец:
Гурьянов Сергей Владимирович
Мать:
Гурьянова Ирина Евгеньевна
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