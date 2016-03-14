Мироненко Диана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Диана Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.2016

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2016

Отец: Мироненко Дмитрий Сергеевич

Мать: не указана

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