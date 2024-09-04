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Абеленцев Марк Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1903

Жена: (Мезенцева) Ксения

Рождение ребёнка
26.07.1904

Дочь: (Абеленцева) Параскева

Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения

Рождение ребёнка
12.05.1911

Сын: Абеленцев Максим

Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения

Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Абеленцев Василий

Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения

Рождение ребёнка
20.02.1914

Дочь: (Абеленцева) Евдокия

Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения

Рождение ребёнка
14.11.1918

Сын: Абеленцев Николай

Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения

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