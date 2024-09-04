Абеленцев Марк Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1903
Жена: (Мезенцева) Ксения
Рождение ребёнка
26.07.1904
Дочь: (Абеленцева) Параскева
Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения
Рождение ребёнка
12.05.1911
Сын: Абеленцев Максим
Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения
Рождение ребёнка
03.07.1912
Сын: Абеленцев Василий
Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения
Рождение ребёнка
20.02.1914
Дочь: (Абеленцева) Евдокия
Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения
Рождение ребёнка
14.11.1918
Сын: Абеленцев Николай
Мать ребёнка: (Мезенцева) Ксения