Романов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1977
Дата смерти28.02.2002
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1995
Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
06.06.1996
Дочь: Романова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
21.08.1997
Дочь: Романова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна
Смерть
28.02.2002