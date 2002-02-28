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Романов Сергей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1977

Дата смерти

28.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1977

Отец: Романов Юрий Александрович

Мать: Романова Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
17.04.1995

Сын: Романов Артём Сергеевич

Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
06.06.1996

Дочь: Романова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
21.08.1997

Дочь: Романова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Светлана Борисовна

Смерть
28.02.2002

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