Андрей Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Фёдор Иванов
Мать: не указана
Родился в семье дьячка села Никольского Лобкова Кашинского уезда Тверской губернии Федора Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1785 году рукоположен во священника к церкви села Тимохова Мышкинск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Николаева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Александр Андреев
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ксения Андреева
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ситина) Анна Андреева
Мать ребёнка: Анна Николаева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Анна Николаева
Смерть
1821