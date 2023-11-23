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Андрей Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Фёдор Иванов

Мать: не указана

Родился в семье дьячка села Никольского Лобкова Кашинского уезда Тверской губернии Федора Ивановича. Служил дьячком в том же селе. В 1785 году рукоположен во священника к церкви села Тимохова Мышкинск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Анна Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Николаева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Александр Андреев

Мать ребёнка: Анна Николаева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ксения Андреева

Мать ребёнка: Анна Николаева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ситина) Анна Андреева

Мать ребёнка: Анна Николаева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Анна Николаева

Смерть
1821

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