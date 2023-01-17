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Гурин Клемент Илларионович

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Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гурин Илларион Маркелович

Мать: Гурина Авдотья Алексеевна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Клементьевна

Мать ребёнка: Гурина Анастасия Ивановна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.05.1884

Жена: Гурина Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурин Кирилл Клементьевич

Мать ребёнка: Гурина Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Клементьевна

Мать ребёнка: Гурина Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Анастасия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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