Гурин Клемент Илларионович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Клементьевна
Мать ребёнка: Гурина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
30.05.1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурин Кирилл Клементьевич
Мать ребёнка: Гурина Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Клементьевна
Мать ребёнка: Гурина Анастасия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно