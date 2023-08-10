Евдокимова Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимова Мария Михайлова

Евдокимова Мария Михайлова

Место рождения

Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
21.07.1902 ст.

Муж: Евдокимов Иван Ильин

Фаустово, Михалевская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
02.02.1905

Дочь: Евдокимова Анна Иванова

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Ильин

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.