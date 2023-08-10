Евдокимова Мария Михайлова
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1902 ст.
Муж: Евдокимов Иван Ильин
Фаустово, Михалевская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
02.02.1905
Дочь: Евдокимова Анна Иванова
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Ильин
Смерть
Неизвестно