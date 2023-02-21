Чередова Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1853 ст.
Сын: Чередов Дмитрий Лукьянович
Отец ребёнка: Чередов Лукьян Николаев
Рождение ребёнка
20.10.1855 ст.
Сын: Чередов Никита Лукьянович
Отец ребёнка: Чередов Лукьян Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно