Чередова Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Акулина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1853 ст.

Сын: Чередов Дмитрий Лукьянович

Отец ребёнка: Чередов Лукьян Николаев

Рождение ребёнка
20.10.1855 ст.

Сын: Чередов Никита Лукьянович

Отец ребёнка: Чередов Лукьян Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Лукьян Николаев

Смерть
Неизвестно
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