Гусев (Екименко) Валерий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев (Екименко) Валерий Павлович

Гусев (Екименко) Валерий Павлович

Место рождения

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

05.08.1945

Дата смерти

04.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1945

Отец: Гусев Павел

Мать: Гусева (Екименко) Анна Ивановна

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
21.02.1971

Жена: Гусева (Позднякова) Галина Павловна

Рождение ребёнка
18.06.1972

Сын: Гусев Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Гусева (Позднякова) Галина Павловна

Рождение ребёнка
01.09.1974

Дочь: Гусева Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Гусева (Позднякова) Галина Павловна

Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.07.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.