Гусев (Екименко) Валерий Павлович
Место рождения
Дата рождения05.08.1945
Дата смерти04.07.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1945
Отец: Гусев Павел
Бракосочетание
21.02.1971
Рождение ребёнка
18.06.1972
Мать ребёнка: Гусева (Позднякова) Галина Павловна
Рождение ребёнка
01.09.1974
Дочь: Гусева Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Гусева (Позднякова) Галина Павловна
Игарка, Туруханский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
04.07.2001