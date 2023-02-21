Медведев Аким Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1883
Мать ребёнка: Медведева Ефимья Прокофьевна
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Медведев Алексей Акимович
Мать ребёнка: Медведева Ефимья Прокофьевна
Смерть
Неизвестно