Медведев Аким Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Аким Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1883

Сын: Медведев Иван Акимович

Мать ребёнка: Медведева Ефимья Прокофьевна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Медведев Алексей Акимович

Мать ребёнка: Медведева Ефимья Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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