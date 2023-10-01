Сучкова (Костина) Светлана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСучкова (Костина) Светлана Евгеньевна

Сучкова (Костина) Светлана Евгеньевна

Место рождения

Республика Адыгея, Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское

Дата рождения

03.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1978 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Республика Адыгея, Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское
Бракосочетание
16.08.2003

Муж: Сучков Роман Валерьевич

Рождение ребёнка
21.12.2005

Сын: Сучков Станислав Романович

Отец ребёнка: Сучков Роман Валерьевич

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар
Рождение ребёнка
16.11.2017

Сын: Сучков Владислав Романович

Отец ребёнка: Сучков Роман Валерьевич

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close