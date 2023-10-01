Сучкова (Костина) Светлана Евгеньевна
Место рожденияРеспублика Адыгея, Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское
Дата рождения03.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983
Республика Адыгея, Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское
Бракосочетание
16.08.2003
Рождение ребёнка
21.12.2005
Сын: Сучков Станислав Романович
Отец ребёнка: Сучков Роман Валерьевич
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар
Рождение ребёнка
16.11.2017
Сын: Сучков Владислав Романович
Отец ребёнка: Сучков Роман Валерьевич
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар