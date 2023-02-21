Кудзелко Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудзелко Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
23.06.1898 ст.
Греск, Слуцкий район, Минская область
Сведения из архива Крестьянского поземельного банка по архиву 57125 № 2424 Лесопилковское товарищество в местечке Греск имения Замость Греской волости Слуцкого уезда Минской губернии
Смерть
Неизвестно
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