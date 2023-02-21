Кудзелко Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
23.06.1898 ст.
Греск, Слуцкий район, Минская область
Сведения из архива Крестьянского поземельного банка по архиву 57125 № 2424 Лесопилковское товарищество в местечке Греск имения Замость Греской волости Слуцкого уезда Минской губернии
Смерть
Неизвестно