Крупичева Пелагея Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Федор Петров
Мать: Анастасия Самойлова
Бракосочетание
Между 1869 и 11.?.1870
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крупичев Павел Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупичев Иван Павлов
Отец ребёнка: Крупичев Павел Петров
Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1917