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Крупичева Пелагея Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Федор Петров

Мать: Анастасия Самойлова

Бракосочетание
Между 1869 и 11.?.1870

Муж: Крупичев Павел Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупичев Василий Павлов

Отец ребёнка: Крупичев Павел Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупичев Иван Павлов

Отец ребёнка: Крупичев Павел Петров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1917
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