Шефер (Кольцова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шефер (Кольцова) Зоя

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Место рождения

Краснофарфорный поселок

Дата рождения

20.12.1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснофарфорный поселок
Рождение ребёнка
07.05.1954

Дочь: Степанова Наталья

Отец ребёнка: Федоров Георгий

Красный Форфорист
Рождение ребёнка
07.05.1958

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Федоров Георгий

Краснофарфорный поселок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Георгий

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