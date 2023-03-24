Шефер (Кольцова) Зоя
Место рожденияКраснофарфорный поселок
Дата рождения20.12.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Краснофарфорный поселок
Рождение ребёнка
07.05.1954
Дочь: Степанова Наталья
Отец ребёнка: Федоров Георгий
Красный Форфорист
Рождение ребёнка
07.05.1958
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Федоров Георгий
Краснофарфорный поселок
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Георгий