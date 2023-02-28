Мацыгина (Журавлёва) Любовь Павловна
Место рождения
Дата рождения11.03.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1943
Бракосочетание
12.02.1962
Рождение ребёнка
22.01.1963
Отец ребёнка: Мацыгин Юрий Алексеевич
11:00
Рождение ребёнка
25.06.1966
Дочь: Толкачёва Наталия Юрьевна
Отец ребёнка: Мацыгин Юрий Алексеевич
Развод
1969
Рождение ребёнка
25.03.1970
Дочь: Тибаева Оксана Анатольевна
Отец ребёнка: Машошин Анатолий
Рождение ребёнка
05.08.1971
Сын: Машошин Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Машошин Анатолий
Развод
Неизвестно
Муж: Машошин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Машошин Анатолий