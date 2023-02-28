Мацыгина (Журавлёва) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацыгина (Журавлёва) Любовь Павловна

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Место рождения

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1943

Отец: Журавлёв Павел Филлипович

Мать: Журавлёва Анастасия Афанасьевна

Млодать, Курский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
12.02.1962

Муж: Мацыгин Юрий Алексеевич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
22.01.1963

Сын: Мацыгин Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Мацыгин Юрий Алексеевич

Курск, город Курск, Курская область
11:00
Рождение ребёнка
25.06.1966

Дочь: Толкачёва Наталия Юрьевна

Отец ребёнка: Мацыгин Юрий Алексеевич

Курск, город Курск, Курская область
Развод
1969

Муж: Мацыгин Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.03.1970

Дочь: Тибаева Оксана Анатольевна

Отец ребёнка: Машошин Анатолий

Рождение ребёнка
05.08.1971

Сын: Машошин Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Машошин Анатолий

Развод
Неизвестно

Муж: Машошин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машошин Анатолий

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