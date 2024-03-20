Beyer (Shroedel) Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Фольк Софья Емельянова
Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Репман Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов
Рождение ребёнка
02.06.1846
Дочь: Клименко Антонина Емельяновна
Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов
Серпухов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно