Beyer (Shroedel) Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Beyer (Shroedel) Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Фольк Софья Емельянова

Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Бейер Роман Емельянович

Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Репман Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов

Рождение ребёнка
02.06.1846

Дочь: Клименко Антонина Емельяновна

Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов

Серпухов
Рождение ребёнка
1853

Сын: Бейер Емельян Емельянов

Отец ребёнка: Бейер Емельян Романов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бейер Емельян Романов

Смерть
Неизвестно
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