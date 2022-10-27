Морозов Игорь Борисович
Место рождения
Дата рождения12.08.1963
Дата смерти27.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1963
Отец: Морозов Борис Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.10.2022
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Покровское кладбище, с. Коротояк