Морозов Игорь Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Игорь Борисович

Морозов Игорь Борисович

avatar

Место рождения

Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.08.1963

Дата смерти

27.10.2022

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1963

Отец: Морозов Борис Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.10.2022
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Коротояк, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Покровское кладбище, с. Коротояк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close