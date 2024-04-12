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Баев Василий Прокопьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Баев Прокопей Федоров

Мать: Баева Татьяна Козьмина

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
31 год в 1812, 49 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Баев Сидор Васильев

Мать ребёнка: Баева Апроксинья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 лет в 1812, 29 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баева Апроксинья

Смерть
Неизвестно
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