Баев Василий Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Баев Прокопей Федоров
Мать: Баева Татьяна Козьмина
31 год в 1812, 49 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Рождение ребёнка
1801
Сын: Баев Сидор Васильев
Мать ребёнка: Баева Апроксинья
11 лет в 1812, 29 лет в 1834 г. РС Шатровская волость 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баева Апроксинья
Смерть
Неизвестно