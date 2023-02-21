питерских пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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питерских пётр

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Место рождения

Верхний Уфалей

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
24.10.1918

Дочь: Иванова Зинаида

Мать ребёнка: Питерских Мария Григорьевна

Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артамонова Александра

Мать ребёнка: Питерских Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питерских Николай

Мать ребёнка: Питерских Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питерских Александр

Мать ребёнка: Питерских Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Верхний Уфалей
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