питерских пётр
Место рожденияВерхний Уфалей
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
24.10.1918
Дочь: Иванова Зинаида
Мать ребёнка: Питерских Мария Григорьевна
Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артамонова Александра
Мать ребёнка: Питерских Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Питерских Николай
Мать ребёнка: Питерских Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Питерских Александр
Мать ребёнка: Питерских Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно
Верхний Уфалей