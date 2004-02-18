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Мадьяров Артем Русланович
Мадьяров Артем Русланович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.2004
Пол
Мужской
Отец
Мадьяров Руслан
Мать
Мадьярова Марина Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2004
Отец:
Мадьяров Руслан
Мать:
Мадьярова Марина Николаевна
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