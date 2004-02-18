Мадьяров Артем Русланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадьяров Артем Русланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2004

Отец: Мадьяров Руслан

Мать: Мадьярова Марина Николаевна

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