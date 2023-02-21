Худяков Полиевт Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.
Отец: Худяков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.
Дочь: Ненила Полиевтовна
Мать ребёнка: Худякова Павла Спиридоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Дочь: Евдокия Полиевтовна
Мать ребёнка: Худякова Павла Спиридоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Дочь: Настасья Полиевтовна
Мать ребёнка: Худякова Павла Спиридоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Агрипина Полиевтовна
Мать ребёнка: Худякова Павла Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно