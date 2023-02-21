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Худяков Полиевт Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1824 ст.

Отец: Худяков Пётр Иванович

Мать: Худякова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1843 ст.

Дочь: Ненила Полиевтовна

Мать ребёнка: Худякова Павла Спиридоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Дочь: Евдокия Полиевтовна

Мать ребёнка: Худякова Павла Спиридоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Дочь: Настасья Полиевтовна

Мать ребёнка: Худякова Павла Спиридоновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Агрипина Полиевтовна

Мать ребёнка: Худякова Павла Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Павла Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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