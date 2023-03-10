Кучер Сергей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Кучер Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1900
Дочь: Васса Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно