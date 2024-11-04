Мезрин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти09.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Мезрин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Мезрин Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.04.1942
МЕЗРИН Александр Михайлович (1909 – 09.04.1942), кр ц, 885 сп, род.: Удмуртия, Можгин-ский р н, д. Красный Яр, призван: Можгинский РВК Удмуртии, погиб: Барятинский р н, д. Фомино.