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Мезрин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

09.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Мезрин Михаил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Мезрин Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.04.1942
МЕЗРИН Александр Михайлович (1909 – 09.04.1942), кр ц, 885 сп, род.: Удмуртия, Можгин-ский р н, д. Красный Яр, призван: Можгинский РВК Удмуртии, погиб: Барятинский р н, д. Фомино.

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