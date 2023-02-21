Чередова Наталья Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Хиония Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Чередов Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно