Чередова Наталья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Наталья Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Хиония Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Чередов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
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