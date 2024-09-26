Попова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречкина (Попова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардакова (Попова) Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Попов Василий

Рождение ребёнка
12.07.1905

Сын: Попов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий

Смерть
Неизвестно

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