Попова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречкина (Попова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардакова (Попова) Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Попов Василий
Рождение ребёнка
12.07.1905
Отец ребёнка: Попов Василий
Смерть
Неизвестно