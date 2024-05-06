Кулагина (Кудрова) Анастасия Николаевна 20.01.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулагина (Кудрова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.01.1901

Дата смерти

31.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1901

Отец: Кудров Николай Кондратьевич

Мать: Кудрова Стефанида Семеновна

Рысковщина, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулагин (Горохов) Григорий Петрович

Рождение ребёнка
02.10.1926

Дочь: Тимощенкова (Кулагина) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Кулагин (Горохов) Григорий Петрович

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
31.12.1974
Москва, город федерального значения Москва

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