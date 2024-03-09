Крючков Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючков Евгений Викторович

Крючков Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1986

Отец: Крючков Виктор Алексеевич

Мать: Крючкова Наталья Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close