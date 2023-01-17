Бортников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБортников Иван Иванович

Бортников Иван Иванович

avatar

Место рождения

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.09.1917

Дата смерти

05.10.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Точная дата приводится по данным сайта "Память народа" и требует документального подтверждения.
Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Бортников Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шмакова Стефанида Павловна

Короваевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмакова Стефанида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
05.10.1979
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close