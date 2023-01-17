Бортников Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения09.09.1917
Дата смерти05.10.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Точная дата приводится по данным сайта "Память народа" и требует документального подтверждения.
Рождение ребёнка
24.11.1935
Сын: Бортников Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шмакова Стефанида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
05.10.1979
Сызрань, Сызрань, Самарская область