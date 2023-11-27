Ремезова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ремезов Родион Савельевич
Отец ребёнка: Ремезов Савелий Гаврилович
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ремезов Платон Савельевич
Отец ребёнка: Ремезов Савелий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Василий Савельевич
Отец ребёнка: Ремезов Савелий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно