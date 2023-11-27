Ремезова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Ремезов Родион Савельевич

Отец ребёнка: Ремезов Савелий Гаврилович

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ремезов Платон Савельевич

Отец ребёнка: Ремезов Савелий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Василий Савельевич

Отец ребёнка: Ремезов Савелий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремезов Савелий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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