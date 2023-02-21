Леонова (Талашко) Лидия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Талашко) Лидия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1921

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1921

Отец: Талашко Игнат Маркович

Мать: Талашко Анна Болеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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