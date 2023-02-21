Леонова (Талашко) Лидия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1921
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1921
Отец: Талашко Игнат Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности