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Чистюхин Иван

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Место рождения

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.04.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1915

Отец: Чистюхин Семен

Мать: Чистюхина Анастасия

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина Ольга

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистюхина Ольга

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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