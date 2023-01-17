Чистюхин Иван
Место рождения
Дата рождения17.04.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1915
Отец: Чистюхин Семен
Мать: Чистюхина Анастасия
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина Ольга
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистюхина Ольга
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Дорожное происшествие
Похороны
Неизвестно