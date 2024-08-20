Самсонов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Трубкина (Самсонова) Самсонова Петровна
Мать ребёнка: Самсонова (Чуйкова) Прасковья
Рождение ребёнка
1917
Сын: Самсонов Александр Петрович
Мать ребёнка: Самсонова (Чуйкова) Прасковья
Смерть
1921
Причина смерти: (б/ц «Аскольд» Кронштадт)