Самсонов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонов Петр Михайлович

Самсонов Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Самсонов Михаил Матвеевич

Мать: Самсонова (Поминова) Марфа Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова (Чуйкова) Прасковья

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Трубкина (Самсонова) Самсонова Петровна

Мать ребёнка: Самсонова (Чуйкова) Прасковья

Рождение ребёнка
1917

Сын: Самсонов Александр Петрович

Мать ребёнка: Самсонова (Чуйкова) Прасковья

Смерть
1921
Причина смерти: (б/ц «Аскольд» Кронштадт)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.