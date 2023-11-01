Пелагея Елистратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После 1836
Муж: Гавриил Павлович
Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Павлович
Смерть
После 1858