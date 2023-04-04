Дорошенко (Дорошенко) Розалия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошенко (Дорошенко) Розалия Георгиевна

Дорошенко (Дорошенко) Розалия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
лютеранка
Рождение ребёнка
26.04.1852

Дочь: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна

Отец ребёнка: Дорошенко Александр Афанасьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.