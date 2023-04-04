Дорошенко (Дорошенко) Розалия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
лютеранка
Рождение ребёнка
26.04.1852
Дочь: Маркова (Дорошенко) Анна Александровна
Отец ребёнка: Дорошенко Александр Афанасьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно