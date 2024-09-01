Таранов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаранов Степан Иванович

Таранов Степан Иванович

avatar

Место рождения

Львовка, Калачинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

24.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЖГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Таран Иван

Мать: не указана

Львовка, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряполова (Таран) Валентина

Мать ребёнка: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маенкова (Таран) Тамара Степановна

Мать ребёнка: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова

Рождение ребёнка
06.12.1928

Дочь: Жуйкова (Таран Таранова) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова

Смерть
24.05.1962
Омск, город Омск, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.