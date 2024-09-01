Таранов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти24.05.1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Таран Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряполова (Таран) Валентина
Мать ребёнка: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маенкова (Таран) Тамара Степановна
Мать ребёнка: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова
Рождение ребёнка
06.12.1928
Дочь: Жуйкова (Таран Таранова) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Жуйкова (Таран) Улита Викторовна Таранова
Смерть
24.05.1962
Омск, город Омск, Омская область