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Накарякова Любовь Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1957

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1957

Отец: Степанов Валентин Павлович

Мать: Степанова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1980

Дочь: Зырянова Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Хлебников Рудольф Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.1984

Дочь: Жукова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Накаряков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
04.02.1987

Сын: Накаряков Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Накаряков Анатолий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накаряков Анатолий Николаевич

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