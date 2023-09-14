Накарякова Любовь Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1957
Рождение ребёнка
13.03.1980
Дочь: Зырянова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Хлебников Рудольф Николаевич
Рождение ребёнка
01.06.1984
Дочь: Жукова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Накаряков Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
04.02.1987
Сын: Накаряков Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Накаряков Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно