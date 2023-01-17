Баранов (Карпов) Филипп Миронович
Место рождения
Дата рождения07.01.1856 ст.
Дата смерти01.12.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Баранова Анна Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Мария Михайловна
Сын: Баранов (карпов) Пётр Филиппович
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Сын: Баранов (карпов) Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Сын: Карпов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Сын: Карпов Прокопий Филиппович
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Дочь: Баранова Елена Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Дочь: Карпова Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Сын: Баранов (карпов) Никита Филиппович
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Дочь: Баранова Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Дочь: Карпова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Сын: Карпов Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Дочь: Карпова Домнина Филипповна
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Сын: Карпов (баранов) Феодул Филиппович
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Сын: Карпов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна
Мать ребёнка: Баранова Фёкла Константиновна