(Ганенко) Домна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ганенко) Домна Абрамовна

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

1903 г.р.
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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Будим Авраам Васильевич

Мать: Будим Мария

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко (ganenko) Дмитрий Михайлович (Dmitriy Mikhaylovich)

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганенко (ganenko) Дмитрий Михайлович (Dmitriy Mikhaylovich)

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко (ganenko) Дмитрий Михайлович (Dmitriy Mikhaylovich)

Смерть
Неизвестно
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