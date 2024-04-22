(Ганенко) Домна Абрамовна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Будим Авраам Васильевич
Мать: Будим Мария
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко (ganenko) Дмитрий Михайлович (Dmitriy Mikhaylovich)
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганенко (ganenko) Дмитрий Михайлович (Dmitriy Mikhaylovich)
Рождение ребёнка
Около 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно