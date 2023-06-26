Газетдинов Тимур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Газетдинов Тимур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газетдинова Эсмира Тимуровна

Мать ребёнка: Газетдинова (Сундетбаева) Алина Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Газетдинова Самира Тимуровна

Мать ребёнка: Газетдинова (Сундетбаева) Алина Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газетдинова (Сундетбаева) Алина Евгеньевна

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