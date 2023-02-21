Чистюхин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистюхин Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929

Отец: Чистюхин Петр

Мать: Чистюхина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина Валентина

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чистюхина Валентина

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистюхина Валентина

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
мастер в мехцехе Ханинский ЧЛЗ/с 1970 председатель поселкового совета
Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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