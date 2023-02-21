Чистюхин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1929
Отец: Чистюхин Петр
Мать: Чистюхина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина Валентина
Рождение ребёнка
10.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чистюхина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чистюхина Валентина
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мастер в мехцехе Ханинский ЧЛЗ/с 1970 председатель поселкового совета
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно