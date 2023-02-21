Степанида Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Алексей Игнатович
Отец ребёнка: Игнат Ермилович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Борис Игнатович
Отец ребёнка: Игнат Ермилович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Смерть
Неизвестно