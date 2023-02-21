Степанида Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Нефедовна

Степанида Нефедовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Алексей Игнатович

Отец ребёнка: Игнат Ермилович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Борис Игнатович

Отец ребёнка: Игнат Ермилович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close