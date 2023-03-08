Пирожкова (Деменьшина) Анна Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПирожкова (Деменьшина) Анна Евфимиева

Пирожкова (Деменьшина) Анна Евфимиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

10.01.1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Пирожков Пётр Харлампиев

Аверинское, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пирожков Пётр Харлампиев

Аверинское, Сысертский, Свердловская область
Смерть
10.01.1933
Аверинское, Сысертский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close