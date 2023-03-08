Пирожкова (Деменьшина) Анна Евфимиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смерти10.01.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903
Рождение ребёнка
01.11.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пирожков Пётр Харлампиев
Смерть
10.01.1933