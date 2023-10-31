Кокорина Параскева Мосиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кокорина Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов
Бракосочетание
До 1811
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Кокорина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист13
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно