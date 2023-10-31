Кокорина Параскева Мосиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Параскева Мосиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кокорина Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1811

Муж: Кокорин Андрей Гаврилов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Кокорина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кокорин Андрей Гаврилов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист13
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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