Горланова (Титова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горланова (Титова) Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Титов Александр

Мать: Титова Мария

Бракосочетание
1947

Муж: Горланов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горланов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горланов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горланов Виктор Иванович

Смерть
1999
Похороны
Неизвестно
Карауловка, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
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