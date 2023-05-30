Тараканов Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тараканова Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
28.04.1989
Сын: Тараканов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Тараканова Елена Алексеевна