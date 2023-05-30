Тараканов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканов Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараканова Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
28.04.1989

Сын: Тараканов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Тараканова Елена Алексеевна

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