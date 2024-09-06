Горкуша Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горкуша Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1913

Дата смерти

02.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горкуша (Доровешкина) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Медведева (Горкуша) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Горкуша (Доровешкина) Мария Сергеевна

Смерть
02.08.1985

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