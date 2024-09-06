Горкуша Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1913
Дата смерти02.08.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горкуша (Доровешкина) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Медведева (Горкуша) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Горкуша (Доровешкина) Мария Сергеевна
Смерть
02.08.1985