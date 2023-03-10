Серов Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеров Виктор Петрович

Серов Виктор Петрович

avatar

Место рождения

с.Каменка-Лонгиново, Липецкая обл., Россия

Дата рождения

19.07.1923

Дата смерти

24.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923

Отец: Серов Петр Афанасьевич

Мать: Серова Матрёна Георгиевна

с.Каменка-Лонгиново, Липецкая обл., Россия
Рождение ребёнка
31.03.1952

Сын: Серов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Серова Нина Кузьминична

с. Нижняя Ведуга, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
24.05.1958

Дочь: Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Серова Нина Кузьминична

Военная награда
Неизвестно
медаль ,,За отвагу"
Смерть
24.04.1992
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Рак | Гвардейская 1а
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Елшанское кладбище, уч.23
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close