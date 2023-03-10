Серов Виктор Петрович
Место рожденияс.Каменка-Лонгиново, Липецкая обл., Россия
Дата рождения19.07.1923
Дата смерти24.04.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1923
Отец: Серов Петр Афанасьевич
с.Каменка-Лонгиново, Липецкая обл., Россия
Рождение ребёнка
31.03.1952
Мать ребёнка: Серова Нина Кузьминична
с. Нижняя Ведуга, Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
24.05.1958
Дочь: Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Серова Нина Кузьминична
Военная награда
Неизвестно
медаль ,,За отвагу"
Смерть
24.04.1992
Причина смерти: Рак | Гвардейская 1а
Похороны
Неизвестно
Елшанское кладбище, уч.23