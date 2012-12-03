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Куликов Александр
Куликов Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.1987
Дата смерти
03.12.2012
Пол
Мужской
Отец
Куликов Владимир
1948 г.р.
Мать
(Куликова (Пушкарева)) Людмила
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987
Отец:
Куликов Владимир
Мать:
Людмила
Смерть
03.12.2012
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