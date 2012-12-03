Куликов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1987

Дата смерти

03.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1987

Отец: Куликов Владимир

Мать: Людмила

Смерть
03.12.2012
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